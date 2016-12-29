Центральные улицы Бишкека перекроют 31 декабря

29 декабря 2016, 12:51 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. 31 декабря проспект Чуй, а также улицы Киевская и Абдымомунова будут перекрыты в районе центральной площади, сообщил Sputnik Кыргызстан руководитель пресс-службы УПМ ГУВД Бишкека Таалайбек Бугубаев.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, 31 декабря с 12.00 до 15.00 на центральной площади Ала-Тоо будет проходить праздничное мероприятие для горожан. В 20.00 там же начнется новогодний концерт, который завершится в полночь встречей Нового, 2017 года и салютом.

По данным Бугубаева, проспект Чуй на отрезке от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова для проезда автотранспорта закроют с раннего утра - с 8.00. Перекрытие снимут 1 января.

Улица Абдымомунова, на которой расположена Старая площадь, будет недоступна для автомобилистов на отрезке от улицы Раззакова до улицы Орозбекова.

"Улицу Киевскую перекроют от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова. Она будет открыта для проезда автобусов и троллейбусов, но для маршрутных такси проезд запретят, так как они могут создать заторы на дороге. Перекрытие улиц Абдымомунова и Киевской начнется в 17.00 и продлится до окончания праздничных мероприятий", - рассказал Бугубаев.

Он отметил, что УПМ Бишкека просит водителей соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах как во время праздника, так и в остальные дни.