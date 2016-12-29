Международная организация по борьбе с коррупцией отметила прогресс по 14 рекомендациям из 25 – Генпрокуратура

29 декабря 2016, 12:12 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В сентябре 2016 года состоялось очередное 17-ое пленарное заседание Сети Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, где Кыргызстаном представлен промежуточный отчет. Об этом на очередном заседании Координационного совещания правоохранительных, фискальных и других государственных органов, органов местного самоуправления КР по вопросам противодействия коррупции заявил начальник отдела по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов в правоохранительных органах и органах юстиции, иностранных дел и безопасности ГП КР М.Ашырбаев.

Он отметил, что из данных 25 рекомендаций отмечен прогресс по 14 рекомендациям.

"Однако отсутствует прогресс в реализации 11 рекомендаций ОЭСР. Таким образом, правительству Кыргызской Республики рекомендуется координировать работу органов исполнительной власти по реализации антикоррупционных мероприятий, повысить ответственность за разработку и дальнейшее принятие нормативных правовых актов КР, вытекающих из рекомендаций ОЭСР. Также провести оценку антикоррупционных функций и эффективности их исполнения государственными органами, с последующим принятием мер по оптимизацию их деятельности. Определить государственный орган или его структурное подразделение, ответственное за разработку комплексных подходов и мероприятий по антикоррупционному обучению и просвещению. Кроме того, рекомендуется Верховному суду КР, ЦИК КР, Счетной палате КР и Государственной кадровой службе КР активизировать работу по выполнению рекомендаций ОЭСР", - сказал М.Ашырбаев.