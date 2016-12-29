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С высоты птичьего полета: северная столица Сирии после изгнания боевиков

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400238-ru.html

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В столице Кыргызстана завершился новогодний турнир по хоккею

29 декабря 2016, 12:24       Комментарии

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