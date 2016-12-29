С высоты птичьего полета: северная столица Сирии после изгнания боевиков

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Источник:http://kabar.kg/world-news/ful...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-400238-ru.html
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29 декабря 2016, 12:24 Комментарии
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