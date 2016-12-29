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Омурбек Текебаев требует от Генеральной прокуратуры правовой оценки действий главы ГКНБ

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42547_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400237-ru.html

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Социальная ответственность в действии

29 декабря 2016, 12:08       Комментарии

Партия "Ата Мекен" распространила очередное заявление, в котором напоминает президенту Алмазбеку Атамбаеву о том, что следует заняться поиском мародеров, присвоивших имущество Бакиевых и Кадыржана Батырова.
В заявлении социалисты указывают, что Атамбаеву, как главе государства, не следует поддаваться на уловки таких мошенников, как Абдулла Юсупов, который в свое время заявлял о причастности "ареопага" партии к мародерским набегам. Атамекеновцы во главе с Омурбеком Текебаевым утверждают, что все попытки очернить его самого и партию являются всего лишь намерением уничтожить политических оппонентов.
Апостиль с номером, фигурирующим в "Белизгейте", выдавался другой компании Подробнее
Омурбек Текебаев также советует президенту отправить в отставку председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

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