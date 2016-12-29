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В Москве работает выставочный павильон для продвижения агропродукции из Кыргызстана

Источник:
http://24.kg/ekonomika/42549_v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400235-ru.html

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29 декабря 2016, 12:12       Комментарии

В Москве (Россия) на территории ТРК "Фудсити" на постоянной основе функционирует выставочный павильон "Кыргызстан" для продвижения агропродукции из Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сказала председатель ассоциации экспортеров и импортеров "Кыргызлэнд" Ленара Ниязбекова.
По ее словам, в павильоне площадью 150 квадратных метров представлено около двухсот наименований продукции из КР: орехи, мед, фасоль, сливы, яблоки, соки, одежда...
"Отечественный продукт выходил на рынки России, Европы через наши соседние страны. Мы решили сами экспортировать свою продукцию", - сказала председатель ассоциации.
Как отметила Ленара Ниязбекова, продвижению отечественной продукции за рубежом мешают проблемы с сертификацией, слабые реклама и маркетинг, а также высокая цена по сравнению с аналогичными товарами.
"Потенциальные покупатели спрашивают, чем агропродукция из КР отличается от продукции соседних стран. Мы отвечаем, что вкусом и натуральностью. Мы также работаем над изменением ценовой политики производителей, потому что в этом плане мы пока проигрываем конкурентам", - сказала Ленара Ниязбекова.
По ее словам, некоторые предприниматели, выставляющие свою продукцию в павильоне, уже начали заключать договоры на поставки товаров в США, Великобританию.
Однако, как отметила председатель ассоциации, выставочный павильон функционировал в рамках договора с общественным объединением "Евразийский деловой союз" и должен работать на его условиях.
"Мы сумели создать площадку для продвижения наших товаров, теперь хотим выйти из общественного объединения "Евразийский деловой союз" и работать самостоятельно, чтобы быть независимыми в продвижении отечественной продукции за рубеж", - сказала она.

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