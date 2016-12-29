Ленара Ниязбекова: В Минсельхозе невозможно получить статистику

29 декабря 2016, 12:29 Комментарии

"Мы три года не могли получить статистику у Минсельхоза, чтобы сделать анализ выращиваемой в республике агропродукции", - рассказала ИА "24.kg" председатель ассоциации экспортеров и импортеров КР "Кыргызлэнд" Ленара Ниязбекова.

По ее словам, для продвижения отечественной агропродукции они запрашивали данные и у министерства, и у местных администраций, но не смогли получить.

"Вот пример. Ливия заинтересована в поставках 12 тысяч тонн риса ежемесячно, но Минсельхоз отвечает, что в стране ежегодно собирают 3 тысячи тонн риса, а фермеры говорят, что в год производят около 50 тысячи тонн. В такой ситуации очень трудно делать анализ агрорынка страны", - говорит председатель ассоциации.