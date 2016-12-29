Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Экс-мисс Кыргызстана нуждается в дорогостоящем лечении. Она просит помощиЭкс-мисс Кыргызстана нуждается в дорогостоящем лечении. Она просит помощиИпподром в Чолпон-Ате и мемориал "Уркун" стали обладателями премии "Уста"Ипподром в Чолпон-Ате и мемориал "Уркун" стали обладателями премии "Уста"

Ленара Ниязбекова: В Минсельхозе невозможно получить статистику

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42551_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400233-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке на площади Победы установлена камера видеонаблюдения - мэрия

На площади Победы установлена камера видеонаблюдения

Кыргызстанцы смогут получить медицинскую страховку в странах ЕАЭС

Активисты: Благополучие скота в селах интересует людей больше, чем благополучие девочек

Коррупция в Кыргызстане: кто из чиновников получил по заслугам?

29 декабря 2016, 12:29       Комментарии

"Мы три года не могли получить статистику у Минсельхоза, чтобы сделать анализ выращиваемой в республике агропродукции", - рассказала ИА "24.kg" председатель ассоциации экспортеров и импортеров КР "Кыргызлэнд" Ленара Ниязбекова.
По ее словам, для продвижения отечественной агропродукции они запрашивали данные и у министерства, и у местных администраций, но не смогли получить.
"Вот пример. Ливия заинтересована в поставках 12 тысяч тонн риса ежемесячно, но Минсельхоз отвечает, что в стране ежегодно собирают 3 тысячи тонн риса, а фермеры говорят, что в год производят около 50 тысячи тонн. В такой ситуации очень трудно делать анализ агрорынка страны", - говорит председатель ассоциации.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум