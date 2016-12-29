Ипподром в Чолпон-Ате и мемориал "Уркун" стали обладателями премии "Уста"

29 декабря 2016, 12:27 Комментарии

Церемония вручения премии "Уста" в области архитектуры, строительства и дизайна прошла 29 декабря в Бишкеке.

"За разработку проекта, получившего общественное признание и внесшего значительный вклад и развитие градостроительства в Кыргызстане" премии удостоен ипподром к Играм кочевников в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. Заказчиком ипподрома был Госстрой, сметная стоимость составила 20 млн долларов.

"За высокое художественное достоинство проекта, имеющий общечеловеческое гуманитарное значение" премию получил мемориал "Уркун" в комплексе "Ата-Бейит".

В номинации "Лучшие проекты в области городской и сельской инфраструктуры" награду получил молодой архитектор Нияз Мусакеев за разработку проекта музея кыргызской женщины в форме элечека - женского головного убора, который находится на стадии согласования.