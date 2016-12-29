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Ипподром в Чолпон-Ате и мемориал "Уркун" стали обладателями премии "Уста"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400232-ru.html

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29 декабря 2016, 12:27       Комментарии

Церемония вручения премии "Уста" в области архитектуры, строительства и дизайна прошла 29 декабря в Бишкеке.
"За разработку проекта, получившего общественное признание и внесшего значительный вклад и развитие градостроительства в Кыргызстане" премии удостоен ипподром к Играм кочевников в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. Заказчиком ипподрома был Госстрой, сметная стоимость составила 20 млн долларов.
"За высокое художественное достоинство проекта, имеющий общечеловеческое гуманитарное значение" премию получил мемориал "Уркун" в комплексе "Ата-Бейит".
В номинации "Лучшие проекты в области городской и сельской инфраструктуры" награду получил молодой архитектор Нияз Мусакеев за разработку проекта музея кыргызской женщины в форме элечека - женского головного убора, который находится на стадии согласования.

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