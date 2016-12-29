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Итоги спортивного года в Кыргызстане: от чемпионата Азии до Игр кочевников

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352828_it...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400231-ru.html

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29 декабря 2016, 12:01       Комментарии

Этот год был довольно богат на спортивные события как внутри Кыргызстана, так и на международной арене с участием кыргызстанцев. Радует тот факт, что в республике прошли значимые для развития спорта в стране международные состязания. "ВБ" вспоминает самые яркие из них для спортсменов и для Кыргызстана в целом.
В начале года в финальном раунде чемпионата Азии блестяще выступила национальная сборная Кыргызстана по футзалу. В этом чемпионате спортсмены дошли до четвертьфинала и даже поборолись за путевку на чемпионат мира.
Футзалисты в групповом этапе с Ливаном сыграли вничью - 4:4, а затем уступили лидеру группы - сборной Узбекистана, которая позже вышла в финал чемпионата. В решающем третьем матче кыргызстанцы одержали победу над Саудовской Аравией со счетом 3:2. Второе место в группе принесло кыргызстанцам участие в четвертьфинале чемпионата, однако дальше им пройти не удалось. Чемпионом Азии в очередной раз стала сборная Ирана.
В этом чемпионате кыргызстанцам еще оставалось сыграть в утешительном раунде за путевку на чемпионат мира. Сначала сборная Кыргызстана сенсационно обыграла действующего чемпиона Азии с разгромным счетом 6:2, однако до путевки так и не добралась. Остановила футзалистов Кыргызстана сборная Австралии, которая затем, также обыграв Ирак, завоевала поездку на ЧМ.
Как выяснилось, в конце года Азиатская футбольная конфедерация наказала сборную Австралии за нарушение регламента и аннулировала результаты выступлений на чемпионате Азии. К сожалению, об этом стало известно слишком поздно, когда чемпионат мира уже закончился.
В апреле этого года Бишкек принимал матчи Кубка вызова Азии первого дивизиона по хоккею с шайбой. После триумфа на зимних Азиатских играх, сборная еще раз доказала, что способна выйти на дивизион выше. В Бишкек приехали сборные Малайзии, Индии, Макао и Катара.
Сборная Кыргызстана одержала победу во всех матчах с крупным счетом, в частности, над Малайзией (9:5), Индией (11:1) и Катаром (9:0). Три победы подряд и осечка Макао в матче с Малайзией принесли кыргызстанцам досрочную победу на Кубке вызова. В последнем матче с Макао, даже в случае проигрыша, кыргызстанцы заняли бы первое место и впервые стали обладателями кубка. Однако, хоккеистам принципиально нужно было победить, чтобы взять реванш за 2014 год, когда в финале Макао не позволил сборной завоевать путевку на элитный дивизион данного кубка. Итог матча 8:1 в пользу сборной Кыргызстана, которая также завоевала путевку в элитный дивизион Кубка вызова Азии.
Также в этом году женская сборная Кыргызстана завоевала серебро чемпионата мира по уличному футболу в Глазго (Шотландия). Отметим, что состязания предназначены для любителей, а Кыргызстан представляли игроки национальной женской сборной.
Девушки из Кыргызстана играли в группе "В" наряду с командами Голландии, Шотландии, Норвегии, Уэльса, "США-1", Кении и Кот-Д'Ивуара. В групповом этапе сборная выиграла все свои матчи, кроме встречи с Шотландией, с которой сыграли вничью - 5:5.
По итогам всех матчей футболистки Кыргызстана заняли первое место в группе и прошли во второй этап чемпионата. Во втором этапе они одолели команду Англии (9:0), Голландии (12:2) и потерпели поражение от сборной Чили (1:2). Команде Кыргызстана удалось выйти в финал чемпионата, где сопротивление ей оказала Мексика. В решающем матче со счетом 5:0 мексиканцы одержали победу, которая защитила их титул чемпионов мира по уличному футболу, а девушки Кыргызстана стали серебряными призерами.
Одной из обсуждаемых тем в этом году среди любителей спорта, в частности смешанных единоборств, стало выступление Валентины Шевченко.
В этом году она провела несколько боев в UFC и стала первым представителем Кыргызстана, выступающим в турнирах этой организации. Ранее ни одному из многочисленных спортсменов, занимающихся смешанными единоборствами не удавалось выйти на такой уровень.
Хотя она дебютировала в конце 2015-го, в этом году она провела ряд боев со звездами UFC, в частности с Амандой Нуньес, которой уступила по очкам - 29:27, 29:27, 29:28. Затем она одержала победу над экс-чемпионкой мира Холли Холм. После победы Шевченко поднялась на четыре позиции вверх и в настоящее время занимает второе место в своей весовой категории. Вскоре ей предстоит следующий бой с Джулианой Пена, которая находится на третьем месте рейтинга UFC.
Помимо взрослых, в Кыргызстане также есть юные спортсмены, для которых тоже проводятся различные состязания вплоть до юношеских Азиатских и Олимпийских игр. Одни из них международные игры "Дети Азии", в которых в этом году принимали участие более трех тысяч спортсменов до 16 лет из 36 стран. Кыргызстанцы на этих играх завоевали 17 медалей - три золотые, две серебряные и 12 бронзовых.
Первое золото Кыргызстану принес пловец Денис Петрашов, затем дзюдоист Кубанычбек Айбек уулу и боксер Илгиз Матмусаев. Еще один немаловажный факт - бронзу этих игр завоевала юношеская сборная Кыргызстана, которая на тот момент уже завоевала путевку на финальный раунд чемпионата Азии. Подопечные Самата Суймалиева не смогли выйти в четвертьфинал, уступив Вьетнаму, однако оставили свой след, добившись исторической победы над сборной Австралией - 1:0.
Одним из громких спортивных событий можно назвать Олимпийские игры с участием атлетов Кыргызстана. Именно в это время за спортсменами следит вся страна, даже те, кому в обычное время не до спорта.
Перед играми, на основании прогнозов главных тренеров, руководители спортведомства делали ставки на пятерых спортсменов - дзюдоисты Юрий Краковецкий и Отар Бестаев, борцы Арсен Эралиев, Айсулуу Тыныбекова и Магомед Мусаев. В итоге Олимпийская медаль у Кыргызстана была, но у тяжелоатлета Иззата Артыкова, которого затем ее лишили после обнаружения в его организме запрещенных препаратов. Однако в январе следующего года окончательно решится вопрос: оставят медаль тяжелоатлету или лишат.
Этот инцидент оставил неприятный осадок, но со стимуляторами в республике решили бороться на уровне госорганов,создав антидопинговую комиссию. Она должна брать допинг-пробы у ведущих атлетов несколько раз в течение года, а также перед большими стартами, чтобы в следующий раз предотвратить такой конфуз.
Что касается итогов Олимпийских игр, после лишения бронзы Артыкова лучшим результатом стали пятые места борцов Арсена Эралиева и Айсулуу Тыныбековой.
Спустя несколько дней после Олимпиады сборная Кыргызстана по футболу сделала настоящий подарок ко Дню независимости Кыргызстана. 30 августа кыргызстанцы в Бишкеке сыграли товарищеский матч со сборной Казахстана.
В этом принципиальном матче сборная Кыргызстана сотворила историю, одержав первую победу над Казахстаном и забив два безответных мяча.
Однако затем из-за нарушения количества замен этот матч убрали из статистики Международной федерации футбола и этот счет не пошел в рейтинг ФИФА. Но, несмотря на это, сборная доказала, что может выиграть не только Казахстан, но и Туркменистан, который прежде не удавалось победить ни разу.
Говоря о рейтинге. Хотя кыргызская сборная завершает год на 122 месте среди 209 стран, в 2016-м ей удалось шесть раз обновить рекорд по улучшению своего рейтинга в ФИФА. Месяцем ранее кыргызстанцы впервые заняли 99-е место. Таким образом, за год сборная Кыргызстана вошла в топ-100 лучших сборных команд мира дважды. Впервые в истории это произошло восемь месяцев назад, когда сборная заняла 100-е место в рейтинге.
Самым масштабным спортивным мероприятием на территории Кыргызстана стало проведение Вторых Всемирных игр кочевников. По сравнению с первыми, география заметно расширилась, да и с организацией дела обстояли намного лучше. На закрытии игр премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что во Вторых играх кочевников приняли участие более 1500 спортсменов из 62 стран.
Естественно, первое командное место заняла сборная Кыргызстана, но далось это не так-то легко, как многим кажется.
В медальном зачете, особенно по видам борьбы, первенствовала сборная Туркменистана. Хотя алыш - традиционная борьба кыргызов, в этом виде спорта кыргызстанцам удалось завоевать всего два золота из 12 возможных.
К слову, в алыше засуживали некоторых борцов Кыргызстана, однако не нашлось ни одного кыргызстанца в руководстве Международной федерации, который бы заступился за борца. В интеллектуальных играх тогуз коргоол и манагала, а также по конным скачкам основную конкуренцию составляли казахстанцы.
Но для Кыргызстана самым важным событием стало золото по кок-бору. В этой принципиальной игре в финале сборная Кыргызстана разгромила Казахстан и взяла реванш за последний чемпионат Азии, прошедший в Казахстане.
Помимо Игр кочевников, в уходящем году в Кыргызстане прошли весьма немаловажные состязания по другим видам спорта. В частности, осенью Чолпон-Ата принимала чемпионат Азии по современному пятиборью. Этот вид спорта в Кыргызстане не настолько популярен, как футбол или борьба, но все же кыргызстанцы умудряются развивать этот вид и завоевывать медали на международной арене.
На прошедшем чемпионате Азии в Чолпон-Ате приняли участие спортсмены 12 стран.Впервые за 16 лет пятиборцы страны смогли похвастаться обилием медалей. Их было 11, среди которых одно золото, два серебра и восемь бронзовых.
Отметим, золотую медаль чемпионата Азии среди юношей в эстафете завоевали Василий Лукьянов и Родион Хрипченко. Серебряным призером чемпионата в личном зачете среди мужчин стал кыргызстанец Темирлан Айтимбетов.
Затем в той же Чолпон-Ате прошли отборочные матчи чемпионата мира зоны "Центральная Азия". В этой зоне приняли участие три команды - помимо Кыргызстана, выступили волейболисты Бангладеш и Мальдивских островов. Кыргызстанцы в этом турнире не оставили шансов соперникам и завоевали золото, а игрок сборной Кыргызстана Онолбек Каныбек уулу признан лучшим игроком турнира.
Спустя три месяца волейболисты Кыргызстана отправились на зональный чемпионат Азии, где обыграв всех соперников вышли в финал, однако там им засчитали техническое поражение из-за двух травмированных игроков. Таким образом, волейболисты завоевали серебро чемпионата Азии в центральной зоне.
В конце октября Бишкек принимал чемпионат мира по бильярду в дисциплине "динамичная пирамида". В чемпионате участвовали 64 бильярдиста из более 10 стран. Кыргызстанцев также было немало, однако они дошли лишь до четвертьфинала.
Последним выбыл Каныбек Сагынбаев, который проиграл встречу за выход в полуфинал чемпионата. А чемпионом мира стал россиянин Леонид Швыряев.
Как и любой другой, чемпионат был важен для развития этого вида спорта в Кыргызстане, однако проводить его в стране каждые два года, когда республика направила почти все финансы на Игры кочевников и Олимпиаду, было немного неразумно.
То же самое касается чемпионата Азии по тогуз коргоолу, который прошел в декабре в Бишкеке. Хотя соревнования были открытыми, в них приняли участие всего 40 игроков.
В итоге все золотые медали, кроме одной, забрали игроки из Казахстана. Единственное золото завоевал кыргызстанец Нурбек Сазаев в дисциплине "рапид". Всего у Кыргызстана семь медалей, а разыгрывались они в трех дисциплинах среди мужчин и женщин.

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