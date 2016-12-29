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Шамшиев: в год у нас снимают до 100 фильмов

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Radio/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400230-ru.html

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Кыргызский фильм "Кентавр" пригласили на Берлинский кинофестиваль

29 декабря 2016, 12:19       Комментарии

По его словам, в стране много режиссеров.
"В год у нас снимают от 50 до 100 фильмов. Но бюджеты маленькие, оплачиваются полностью из собственного кармана. Господдержка оказывается крайне редко. За 25 лет независимости таких фильмов два. Но мы преисполнены оптимизма и думаем, что количество перейдет в качество", - сказал Шамшиев.
В ходе видеомоста Астана - Бишкек - Кишинев - Минск - Таллин режиссеры пяти стран обсудили достижения киностудий в 2016 году, творчество молодых режиссеров, зрительские предпочтения, рейтинги и прогнозы на 2017-й.

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