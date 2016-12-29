Шамшиев: в год у нас снимают до 100 фильмов

29 декабря 2016, 12:19 Комментарии

По его словам, в стране много режиссеров.

"В год у нас снимают от 50 до 100 фильмов. Но бюджеты маленькие, оплачиваются полностью из собственного кармана. Господдержка оказывается крайне редко. За 25 лет независимости таких фильмов два. Но мы преисполнены оптимизма и думаем, что количество перейдет в качество", - сказал Шамшиев.

В ходе видеомоста Астана - Бишкек - Кишинев - Минск - Таллин режиссеры пяти стран обсудили достижения киностудий в 2016 году, творчество молодых режиссеров, зрительские предпочтения, рейтинги и прогнозы на 2017-й.