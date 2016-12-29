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Число жертв атаки боевиков-смертников в Синьцзяне возросло до двух человек

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400229-ru.html

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29 декабря 2016, 11:43       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Жертвами нападения террористов-смертников в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР стали, по последним данным, два человека, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая (CCTV).
Ранее сообщалось, что силовики ликвидировали четырех террористов, которые находились в автомобиле, врезавшемся в правительственное здание в уезде Моюй (округ Хотан). Отмечалось, что погиб один человек.
По последним данным полиции, нападавших было трое. Сначала они врезались в правительственное здание, затем напали с холодным оружием на мужчину, который работал в этом здании, в результате чего он погиб. После этого нападавшие привели в действие взрывное устройство, погиб охранник. Еще трое сотрудников правительственного здания получили ранения.
Нападавшие были ликвидированы. Расследование инцидента продолжается.
На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой". Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.
Источник РИА Новости

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