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Названы самые богатые знаменитости по версии журнала Forbes

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400228-ru.html

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29 декабря 2016, 11:48       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. В тройку вошли режиссеры Джордж Лукас и Стивен Спилберг, а также телеведущая Опра Уинфри
Американский журнал Forbes назвал самых богатых знаменитостей, в число которых вошли создатель легендарной саги "Звездные войны" Джордж Лукас, режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри.
Первую строчку рейтинга занял Джордж Лукас с состоянием в $4,6 млрд. Наибольшую часть этого состояния он выручил от продажи компании Lucasfilm, которую за $4,05 млрд купила компания Walt Disney. Кроме этого, Лукас владеет ранчо площадью более 24 кв. км в штате Калифорния, передает ТАСС.
На втором месте журнал расположил другого режиссера - Стивена Спилберга, чье состояние достигает $3,7 млрд. Основная часть дохода режиссера поступила от работы студии DreamWorks. Режиссер также получает прибыль от компании Universal Pictures.
На третьей строчке рейтинга расположилась известная телеведущая Опра Уинфри, заработавшая $2,8 млрд. основной доход ей принесла ее компания Harpo Productions, а также недвижимость на Гавайях.
Четвертое место занял баскетболист Майкл Джордан с состоянием в $1,2 млрд, которое он "сколотил" на рекламе спортивной одежды и обуви. Пятым издание назвало иллюзиониста Дэвида Сет Коткина (Копперфильда) с состоянием в $850 млн.
Также в список вошли американский гольфист Тайгер Вудс ($740 млн), писатель Джеймс Паттерсон ($700 млн), рэппер Джей-Зи ($610 млн), певица Мадонна ($560 млн), музыканты Джимми Баффет ($550 млн) и Джон Бон Джови ($410 млн), а также другие американские знаменитости.
Источник Известия

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