Пограничники поздравили пожилых людей и ЛОВЗ с наступающим праздником

29 декабря 2016, 11:55 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. 28 декабря 2016 г. Ансамбль песни и пляски Государственной пограничной службы Кыргызской Республики поздравил с наступающим Новым годом Бишкекское городское ССУ общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями (ЛОВЗ).

Как сообщили в пресс-службе ГПС, для постояльцев Дома престарелых и ЛОВЗ был организован праздничный концерт, в котором также приняла участие и танцевальная группа "Таажы".

Ведущими мероприятия выступили Дед Мороз и Снегурочка в исполнении Э. Мусина и прапорщика Р. Мырзакуловой. Зрителям была представлена новогодняя концертная программа, в которую вошли патриотические композиции, песни, посвященные родителям, а также национальные танцы. В ходе концертной программы постояльцы Дома активно поддерживали артистов аплодисментами.

Государственная пограничная служба Кыргызстана постоянно оказывает поддержку пожилым и людям с ограниченными возможностями. Во всех регионах страны пограничники организовали бесплатные медицинские консультации для пожилых людей, сбор и передачу вещей для детей -воспитанников интернатов.