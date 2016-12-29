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Пограничники поздравили пожилых людей и ЛОВЗ с наступающим праздником

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400227-ru.html

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29 декабря 2016, 11:55       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. 28 декабря 2016 г. Ансамбль песни и пляски Государственной пограничной службы Кыргызской Республики поздравил с наступающим Новым годом Бишкекское городское ССУ общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями (ЛОВЗ).
Как сообщили в пресс-службе ГПС, для постояльцев Дома престарелых и ЛОВЗ был организован праздничный концерт, в котором также приняла участие и танцевальная группа "Таажы".
Ведущими мероприятия выступили Дед Мороз и Снегурочка в исполнении Э. Мусина и прапорщика Р. Мырзакуловой. Зрителям была представлена новогодняя концертная программа, в которую вошли патриотические композиции, песни, посвященные родителям, а также национальные танцы. В ходе концертной программы постояльцы Дома активно поддерживали артистов аплодисментами.
Государственная пограничная служба Кыргызстана постоянно оказывает поддержку пожилым и людям с ограниченными возможностями. Во всех регионах страны пограничники организовали бесплатные медицинские консультации для пожилых людей, сбор и передачу вещей для детей -воспитанников интернатов.

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