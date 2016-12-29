Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

MegaCom снижает цены на роуминг в самых популярных странахMegaCom снижает цены на роуминг в самых популярных странахПограничники поздравили пожилых людей и ЛОВЗ с наступающим праздникомПограничники поздравили пожилых людей и ЛОВЗ с наступающим праздником

Теневая экономика КР, по последним исследованиям, составляет 39% - Арзыбек Кожошев

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400226-ru.html

Похожие новости

Арзыбек Кожошев: Налоговый кодекс Кыргызстана за 7 лет изменен на более 60%

Евразийская экономическая комиссия одобрила план сотрудничества с ЕЭК ООН

Омбудсмен: Средняя зарплата сотрудников милиции составляет 14 тысяч сомов

В Кыргызстане за последние шесть лет погибли 82 милиционера

Министр экономики КР: "Определить победителей конкурса качества было нелегко"

29 декабря 2016, 12:00       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Теневая экономика Кыргызстана, согласно последним исследованиям, составляет 39% от ВВП. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке министр экономики Арзыбек Кожошев.
Он отметил, что ранее говорилось о цифрах в 53%, но есть тенденция, что будет еще большее снижение.
"Исследование проводил Всемирный банк развития", - сказал он.
В свою очередь, завотделом налоговой политики Кубанычбек Ысабеков отметил, что исследование проводилось в 2014 году. "По неофициальным данным, теневая экономика Кыргызстана достигает 60% от ВВП", - отметил он.
Между тем, председатель палаты налоговых консультантов Татьяна Ким сообщила, что в Кыргызстане необходимо исключить систему, когда иностранцы в КР, получая доход, не платят НДС.
"Речь идет о больших потерях. Я хочу привести пример, в России кыргызстанцы, выполнив какую-то работу и получив за это оплату, отчисляют НДС. Но в Кыргызстане россияне, ведя какую-либо деятельность, этого не выполняют. Эти средства также идут в теневую экономику", - добавила она.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум