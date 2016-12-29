Теневая экономика КР, по последним исследованиям, составляет 39% - Арзыбек Кожошев

29 декабря 2016, 12:00 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Теневая экономика Кыргызстана, согласно последним исследованиям, составляет 39% от ВВП. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке министр экономики Арзыбек Кожошев.

Он отметил, что ранее говорилось о цифрах в 53%, но есть тенденция, что будет еще большее снижение.

"Исследование проводил Всемирный банк развития", - сказал он.

В свою очередь, завотделом налоговой политики Кубанычбек Ысабеков отметил, что исследование проводилось в 2014 году. "По неофициальным данным, теневая экономика Кыргызстана достигает 60% от ВВП", - отметил он.

Между тем, председатель палаты налоговых консультантов Татьяна Ким сообщила, что в Кыргызстане необходимо исключить систему, когда иностранцы в КР, получая доход, не платят НДС.

"Речь идет о больших потерях. Я хочу привести пример, в России кыргызстанцы, выполнив какую-то работу и получив за это оплату, отчисляют НДС. Но в Кыргызстане россияне, ведя какую-либо деятельность, этого не выполняют. Эти средства также идут в теневую экономику", - добавила она.