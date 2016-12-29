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Теневая экономика КР, по последним исследованиям, составляет 39% - Арзыбек КожошевТеневая экономика КР, по последним исследованиям, составляет 39% - Арзыбек Кожошев

MegaCom снижает цены на роуминг в самых популярных странах

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42546...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400225-ru.html

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29 декабря 2016, 12:05       Комментарии

MegaCom рад сообщить о том, что с начала 2017 года будут значительно снижены цены на мобильную связь в наиболее востребованных у абонентов мегасети странах. Особой популярностью пользуются такие страны, как Россия, Казахстан и Турция, куда кыргызстанцы ездят работать, учиться и отдыхать.
Теперь в сетях Turkcell (Турция) мобильный Интернет стоит всего 5 сомов за 1 Мб, а в сетях Megafon и MTS (Россия), Kcell (Казахстан) - 6 сомов за 1 Мб. К тому же в сетях Megafon, MTS и Tele2 (Россия), Kcell, Tele2, Kara-Tel и Altel (Казахстан) исходящие звонки по всем направлениям теперь стоят 25 сомов, а SMS-сообщения - всего 5 сомов.
MegaCom выбирает самые востребованные направления, чтобы вы оставались на связи с самыми близкими и нужными людьми в любое время и в любой точке мира. Звоните родным, отправляйте сообщения, публикуйте посты и фотографии в социальных сетях, делитесь впечатлениями от поездки в новую страну, находясь за рубежом и не меняя своего номера. Подключите роуминг перед выездом за рубеж в филиальной сети компании.
MegaCom - общение без границ!

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