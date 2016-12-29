Вице-спикер ЖК Н.Алимбеков ездил в Тайвань в частном порядке, - ЖК

29 декабря 2016, 11:55 Комментарии

Вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Алимбеков ездил в Тайвань в частном порядке. Об этом 29 декабря АКИpress сообщили в пресс-службе парламента.

В Министерстве иностранных дел сослались, что МИД не в вправе комментировать поездку членов парламента, так как в ЖК есть международный отдел.

По уточнению пресс-службы парламента, в международном отделе нет ни одного документа, который подтвердил бы, что поездка Н.Алимбекова была в официальном порядке.

"Комитет никакого утверждения на визит в Тайвань не давал. Визит вице-спикера был частном порядке", - заявили в ЖК.

Также неизвестно, ездил ли кто-нибудь из депутатов с Н.Алимбековым.

Ранее, 28 декабря, Н.Алибеков сложил с себя полномочия вице-спикера, так как его встречи в рамках визита в Тайвань вызвали возмущение Китая.