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Вице-спикер ЖК Н.Алимбеков ездил в Тайвань в частном порядке, - ЖК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400224-ru.html

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Визит Н.Алибекова в Тайвань нарушил официальную позицию Кыргызстана в отношении "тайваньского вопроса", - спикер

29 декабря 2016, 11:55       Комментарии

Вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Алимбеков ездил в Тайвань в частном порядке. Об этом 29 декабря АКИpress сообщили в пресс-службе парламента.
В Министерстве иностранных дел сослались, что МИД не в вправе комментировать поездку членов парламента, так как в ЖК есть международный отдел.
По уточнению пресс-службы парламента, в международном отделе нет ни одного документа, который подтвердил бы, что поездка Н.Алимбекова была в официальном порядке.
"Комитет никакого утверждения на визит в Тайвань не давал. Визит вице-спикера был частном порядке", - заявили в ЖК.
Также неизвестно, ездил ли кто-нибудь из депутатов с Н.Алимбековым.
Ранее, 28 декабря, Н.Алибеков сложил с себя полномочия вице-спикера, так как его встречи в рамках визита в Тайвань вызвали возмущение Китая.

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