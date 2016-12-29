Проект "Кто есть кто": TOП-20 персон Кыргызстана и не только уходящего года

29 декабря 2016, 11:38 Комментарии

Пожалуй, Новый год - один из немногих праздников, которые любят абсолютно все. Однако приближающийся Новый год не только повод для шампанского, обильного застолья и запуска петард, но и традиция подводить итоги.

Проект "Кто есть кто" подвел свои итоги, подсчитав количество просмотров досье персон в базе данных. А это значит, что у кого-то появится еще один повод поднять бокал шампанского и отметить интерес к своей персоне.

Итак, кто эти 20 счастливчиков, на которых читатели АКИpress "кликали" больше других досье за год?

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> Обладатель 20-го места - Нишанов Нургазы, 33-летний депутат ЖК КР ("Республика-Ата-Журт"), с 12 996 просмотрами (здесь и далее приводятся данные по состоянию на 28 декабря), набранными за год.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> Чуть выше - 19-е место - у отличника финансово-экономической службы, таможенной службы, муниципальной службы и просто Министра экономики Арзыбека Кожошева (13 211 просмотров за год). Интересно, сколько сотрудников в Минэкономики и подотчетных структурах?

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> С небольшим отрывом 18-е место у 42-летнего отца троих сыновей, генерал-майора Дуйшенбиев Райимберди, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана (13 216 просмотров).

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> Далее следует первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев (13 400 просмотров) - 17-е место. Занимается разными вопросами населения с 1998 г. Имеет диплом агронома Сельскохозяйственного института им. К.И. Скрябина, а также диплом Международного университета Кыргызстана по специальности финансы и кредит.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> Отчаянно стремится вперед бывший директор пансионата "Аврора" и нынешний полномочный представитель Правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев - 16-е место: 13 590 просмотров за год, досье было добавлено в январе 2016 г.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> 15-е место у отца города Бишкек и 6 детей, члена политсовета партии СДПК от города Бишкек и Чуйской области, человека с богатым профессиональным опытом - Албека Ибраимова - 14 208 просмотров за год.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> Экс-министр транспорта Замирбек Айдаров с небольшим опережением ушел (а может приехал на "китайском" джипе?) на 14-е место - 14 470 просмотров за год. А дороги как были не по фэн-шую, так такими и остались.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> Счастливое 13-е место у экс-министра образования, теперь возглавляющей отдел социальной политики Аппарата президента КР Эльвиры Сариевой - 15 084 просмотров. Тут была и языковая полемика в ЖК, и вся та же неразбериха в системе образования на фоне "блестящих" знаний студентов вузов.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> 12-е место - экс-министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев (15 132 просмотра). 15 сентября 2016 года избран председателем ОО КФСО "Динамо", а 11 ноября 2016 года Указом президента КР освобожден от занимаемой должности министра ВД.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> 11-е место у экс-вице-премьера по социальным вопросам и нынешнего министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой - 16 584 просмотров. Имеет 2 высших образования. Всегда выглядит безупречно.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> 10-е место у председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева - 16 921 просмотров за год. Работал в американском фонде, был пресс-секретарем у Аскара Акаева, сейчас отвечает за нацбезопасность.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> 9-е место - Темир Сариев, экс-премьер-министр КР - 17 383 просмотра за год против 61 801 просмотров всего с даты создания досье в 2008 г.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> 8-е место у первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> Вы сейчас удивитесь, но Акаев, тот самый Аскар Акаевич, добрался аж до 7-го места с 18 873 просмотрами за год. Интерес к нему не угасает, делаем выводы.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> Неожиданное 6-е место у нового министра ВД Улана Исраилова - 20 448 просмотров за год с момента создания досье в марте 2016 года.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> 5-е место у Махабат Мавляновой, депутата ЖК КР от РАЖ - 20 714 просмотров за год (пятерка за внешность?). Основатель и учредитель многочисленных компаний, мама троих дочерей.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> На 4-м месте президент становящегося дружественным нам Узбекистана - Шавкат Мирзиёев - 20 908 просмотров. Как выяснилось он помог нашему президенту найти его старшего брата. А вообще производит впечатление более улыбчивого человека, чем его предшественник.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> Почетное 3-е место у Алиярбека Абжалиева, уже третьего депутата ЖК КР от РАЖ в данном рейтинге - 27 287 просмотров за год. За время создания досье в 2007 г. количество просмотров составило 37690. Депутат со стажем, бывший начальник таможни аэропорта Манас, бывший статс-секретарь Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции. И просто интересный человек для наших читателей, как оказалось.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> 2-е место у премьера Сооронбая Жээнбекова с 30 615 просмотрами.

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td></td> <td> Бесспорным и пока бессменным лидером остается президент Алмазбек Атамбаев - первое место с 36 147 просмотрами за год и 117 648 просмотрами всего с момента создания досье в 2007 году.

</td> </tr> </table> Ну вот, теперь можно переходить к шампанскому. Проект "Кто есть кто" поздравляет читателей с наступающим Новым годом!

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