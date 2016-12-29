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Налоговый кодекс Кыргызстана в пять раз меньше кодекса Российской Федерации

Источник:
http://knews.kg/2016/12/nalogo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400222-ru.html

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Арзыбек Кожошев: Налоговый кодекс Кыргызстана за 7 лет изменен на более 60%

29 декабря 2016, 11:37       Комментарии

Налоговый кодекса Кыргызстана самый лучший, считает министр экономики Кыргызстана Арзыбек Кожошев.
Налоговый кодекс Кыргызстана в пять раз меньше российского аналога, отметил министр.
"Наш кодекс прост в понимании. Например, в Российской Федерации Налоговый кодекс составляет 910 страниц, в Беларуси – 538, в Казахстане – 441, в Кыргызстане – 222. Налоговый кодекс Кыргызстана меньше российского в пять раз, казахского в 2 раза. Новая редакция НК составляет всего 196 страниц. Он оптимизирован и удобен в пользовании", – сказал Арзыбек Кожошев.
Добавим, действующий Налоговый кодекс Кыргызстана был принят в 2008 году и вступил в силу с 2009 года.

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