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Теннисист Данияр Дулдаев не смог пробиться во второй круг турнира Futures

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352743_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400221-ru.html

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29 декабря 2016, 11:40       Комментарии

Теннисист из Кыргызстана Данияр Дулдаев не смог пробиться во второй круг турнира серии Futures в Таиланде.
Как сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса, Дулдаев стартовал с квалификационного турнира и стартовую встречу провел с Седриком Реченманном из Швеции. В этом поединке кыргызстанец добился уверенной победы со счетом 6:1, 6:1.
Во втором круге он одолел Андрея Левайна из России со счетом 6:0, 7:6, третий матч он провел с Киттипонг Вачирамановонгом из Таиланда. Матч длился в три сета, где кыргызстанцу удалось одержать победу в решающем отрезке - 6:2, 2:6, 6:1. Данная победа позволила Дулдаеву квалифицироваться в основную сетку турнира.
Futures - цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, которые проводит Международная федерация тенниса (ITF).
Однако, в первом же круге основной сетки уступил теннисисту из Китая Цио Гонгу. В упорной борьбе вырвал победу в решающем сете соперник Дулдаева, итог матча 6:4, 5:7 и 6:4.
Таким образом, кыргызстанец завершил свое участие в данном турнире.
Напомним, международный турнир серии Futures с призовым фондом $10 тыс. в городе Хуахине (Таиланд).

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