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Налоговика в Оше взяли с поличным при получении взятки — прокуратура

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400219-ru.html

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Налоговики Бишкека заверяют, что выполнят план по налоговым сборам до конца года

29 декабря 2016, 11:45       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. С поличным при получении взятки задержан инспектор Управления государственной налоговой службы Оша, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным главного надзорного органа, во вторник в прокуратуру поступило заявление от гражданина А. Х. По его словам, инспектор УНГС вымогал 15,5 тысячи сомов за положительное решение вопроса о налогообложении по импорту автомашины, завезенной из России.
"В тот же день работниками прокуратуры совместно с оперативными сотрудниками ГСБЭП был задержан инспектор УГНС по Ошу Э. К. При обыске у него обнаружили 9 тысяч сомов из ранее помеченных денежных средств", - говорится в сообщении.
Задержанный водворен в ИВС УВД Оша. Возбуждено уголовное дело по статье 313 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса КР. В настоящее время идет расследование.

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