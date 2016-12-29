Налоговика в Оше взяли с поличным при получении взятки — прокуратура

29 декабря 2016, 11:45 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. С поличным при получении взятки задержан инспектор Управления государственной налоговой службы Оша, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным главного надзорного органа, во вторник в прокуратуру поступило заявление от гражданина А. Х. По его словам, инспектор УНГС вымогал 15,5 тысячи сомов за положительное решение вопроса о налогообложении по импорту автомашины, завезенной из России.

"В тот же день работниками прокуратуры совместно с оперативными сотрудниками ГСБЭП был задержан инспектор УГНС по Ошу Э. К. При обыске у него обнаружили 9 тысяч сомов из ранее помеченных денежных средств", - говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС УВД Оша. Возбуждено уголовное дело по статье 313 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса КР. В настоящее время идет расследование.