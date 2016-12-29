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Кыргызстанцы смогут получить медицинскую страховку в странах ЕАЭСКыргызстанцы смогут получить медицинскую страховку в странах ЕАЭСВ Бишкеке проходит новогодняя елка с участием президента А.АтамбаеваВ Бишкеке проходит новогодняя елка с участием президента А.Атамбаева

В филармонии проходит ежегодная президентская елка с участием Алмазбека Атамбаева

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400218-ru.html

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29 декабря 2016, 11:08       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Салтанат Абдраева -Кабар/. В национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова началась ежегодная президентская елка с участием президента КР Алмазбека Атамбаева.
На традиционное новогоднее представление для детей с участием главы государства приглашены 1 тыс 100 детей в возрасте 8-14 лет со всех регионов республики.
Среди них лучшие ученики, активные участники, победители конкурсов, различных соревнований, а также дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

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