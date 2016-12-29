В филармонии проходит ежегодная президентская елка с участием Алмазбека Атамбаева

29 декабря 2016, 11:08 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Салтанат Абдраева -Кабар/. В национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова началась ежегодная президентская елка с участием президента КР Алмазбека Атамбаева.

На традиционное новогоднее представление для детей с участием главы государства приглашены 1 тыс 100 детей в возрасте 8-14 лет со всех регионов республики.

Среди них лучшие ученики, активные участники, победители конкурсов, различных соревнований, а также дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении, и дети с ограниченными возможностями здоровья.