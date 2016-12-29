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В новой редакции Налогового кодекса добровольный патент не исключен – разработчики

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400217-ru.html

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29 декабря 2016, 11:16       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Мехриниса Сулйманова - Кабар/. Разработчики новой редакции Налогового кодекса КР опровергли заявление омбудсмена КР Кубата Оторбаева о том, что в новом документе исключили добровольный патент.
Как сообщила на пресс-конференции председатель палаты налоговых консультантов Татьяна Ким, такого даже близко нет в разработанном Налоговом кодексе.
"Запрет на патент вводится для лиц, занимающихся экспортно-импортными операциями. Эта часть фискальной политики и связана со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС. Из Казахстана в Кыргызстан пошел вал контрабандной продукции, что наносит вред отечественным предпринимателям. Так как продукция, которая прошла через границу беспошлинно, намного дешевле. Кроме того, в бюджет страны не допоступают большие средства. Также такие меры применяются в рамках договора среди членов ЕАЭС, когда мы подтверждаем ввоз продукции, чтобы страна, откуда вывезен товар, получила зачет в НДС. У нас же добровольный патентщик не ведет бухгалтерский учет и счет фактуру. Поэтому, я хочу сказать, что утверждение в СМИ не имеет никакого подтверждения", - сказала она.

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