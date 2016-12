Год истории и культуры: Главные культурные события 2016 года

29 декабря 2016, 11:34 Комментарии

Государственная дирекция по проведению Года истории и культуры представляет основные культурные события, прошедшие в рамках Года истории и культуры в Кыргызстане и за рубежом в 2016 году.

День Независимости

В организации праздничного концерта к 25-летию Независимости Кыргызской Республики 31 августа, приняло участие около 700 деятелей искусства и эстрадных артистов КР. Зрителей и гостей данного концерта, по информации МВД, было более 40 000 человек.

Также, 31 августа на площади "Ала-Тоо" состоялась акция "Кыргызская национальная одежда", в которой приняло участие более 3000 молодых людей в национальной одежде - в основном студентов и молодежи. Данная акция была горячо поддержана кыргызстанцами проживающими за рубежом, которые выразили радость в социальных сетях и искреннюю поддержку активности и патриотическим чувствам современной молодежи Кыргызстана.

30 июля, на джайлоо Сон-Кол Нарынской области, на высоком уровне было проведено празднование 220-летия Тайлак Баатыра, мероприятие посетило порядка 10 000 гостей из числа кыргызстанцев и туристов из зарубежных стран. К этому празднованию была проведена реконструкция кумбезаТайлак Баатыра, приведены в порядок ведущие к нему тротуары и установлена мемориальная доска на кумбезе. Также была отремонтирована автотрасса, ведущая к мемориалу протяженностью в 3.8 км.

14 октября, в историко-архитектурном комплексе "Бурана", было проведено празднование 1000-летия Жусупа Баласагын, где был открыт специальный музей.

Международный культурный прорыв

Выход на мировую арену кыргызской национальной культуры и высокая оценка ее достижений на международном уровне в 2016 году;

II Всемирные игры кочевников - Всемирные игры кочевников освещались практически всеми ведущими мировыми СМИ и были высоко оценены на сессии Генеральной Ассамблеи ООН за межкультурный диалог иукрепление социального единства, за большой вклад в развитие духовногосогласия и процветание народов мира;

Художественный фильм "Завещание отца" - авторы сценария и режиссеры Бакыт Мукул и Дастан Жапаруулу. Фильм завоевал Гран-при на 40-м международном кинофестивале в Монреале (Канада).

Спектакль "Суфлер" - автор и режиссер-постановщик Султан Раев, главную роль исполнила Назира Мамбетова. Спектакль завоевал Гран-при на Лондонском международном театральном фестивале (Великобритания).

Команда КВН "Азия MIX" - Команда завоевала первое место Высшей Лиги КВН в Москве (Россия). Это первая победа в истории независимого Кыргызстана в Высшей лиге КВН. Руководитель команды "Азия MIX" - Эльдияр Кененсаров.

Кайрат Примбердиев прошел в финал российского проекта "Голос". Он исполнил песню And I Am Telling You в версии Дженнифер Хадсон. (Россия). Всего в финал прошли четыре артиста.

100-летие Уркун

2 сентября 2016 года прошло открытие исторического Мемориала, посвященного 100-летию Уркун. Открытие мемориала прошло с участием Президента КР Алмазбека Атамбаева.

Национальная Академия Наук КР и Архивное Агентство КРсовместно выпустили трехтомник, посвященный 100-летию национально-освободительного восстания кыргызского народа в 1916 г. В трех томник вошли: 1-том - "Восстание 1916 года. Сборник документов и материалов"; 2-том - "Научные труды, монографии, напоминания"; 3-том - "Несчастный народ на скользком броде".

Вышла в свет книга с работами "Голос Уркун. Султан Далбайуулу" и "Роль бай-манапов в восстании 1916 года" историка Жумагула Байдилдеева.

Снят кинофильм "Уркун". Режиссер фильма Медин Учкеев, продюсер - Мухтар Атаналиев.

Международные культурные фестивали

Состоялся IV Международный фестиваль, посвященный 90-летию Народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой. В работе фестиваля приняли участие мастера балетного искусства Германии, Армении, России, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

Со 2 по 8 мая 2016 г. прошел XIV Детский Международный Фестиваль Языка и Культуры. В работе фестиваля приняли участие представители семнадцати стран мира: Азербайджана, Филиппин, Южной Африки, Индии, Казахстана, Бангладеш, Монголии, Молдовы, Украины, России, Афганистана, Мозамбика и др.

Со 2 по 3 июня ярким событием для южной столицы города Ош стало проведение первого Международного фестиваля этнокультуры в номинациях: фольклорная музыка, прикладное творчество, национальная одежда, традиции и обряды и национальная кухня. В фестивале приняли участие более 6 тысяч участников города Ош, представителей Джалал-Абадской и Баткенской областей.

Дни Культуры Кыргызстана в зарубежных странах

Под эгидой 25-летия Независимости КР в ряде стран были проведены Дни Культуры КР.

В государстве Кувейт; дважды в Казахстане; в Туркменистане; в Китае; в Южной Корее; в Таджикистане; в Саудовской Аравии и др.

В рамках ТЮРКСОЙ - на международном уровне в культурном центре Кызлычешме муниципалитета Зейтинбурну города Стамбул (Турция) тюркоязычными странами был широко отмечен Год Жусупа Баласагына.

27-28 октября в г.Бишкек прошел XI Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. В работе Форума, посвященного 25-летию гуманитарного сотрудничества независимых государств, приняло участие более 160 делегатов, из которых более 100 делегатов были представители 10 стран мира: Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана и Российской Федерации.

С 15 по 17 сентября в городе Ош прошел Международный Форум интеллектуалов "Беседы на Великом Шелковом Пути: Единство и Созидание". В работе Форума, помимо стран СНГ, приняли участие как представители стран Европы, таких как Франция и Великобритания, так и представители стран Азии - КНР, Южная Корея и другие. Всего в работе Форума приняли участие представители 11 стран.

Международные театральные постановки

Спектакль "Плач царицы", автор драматург Султан Раев, продюсер и режиссер-постановщик Джозеф Сандрес и Юлдаш Жоробаев. В главных ролях играли известные британские актеры: Кэйти Травлин и Антонио Фиоби. Пьесу "Плачь царицы" драматург Султан Раев поставил в Лондоне (Великобритания).

Спектакль "Демон" - этническая саундрама. Режиссёр: Владимир Панков, спектакль поставлен по произведениям М. Ю. Лермонтова - "Демон" и "Герой нашего времени".

В реализации совместного творческого проекта приняли участие представители четырех стран: Кыргызстана, России, Узбекистана и Белоруссии.

Спектакль "Кошалактагыокуя" ("Однажды в Кошалаке") по пьесе заслуженного деятеля Казахстана Рахимжана Отарбаева участвовал в "Международном театральном фестивале им. Р.Отарбаева" в г.Атырау, Казахстан. Постановка заслуженного деятеля культуры КР Жаныша Кулмамбетова.