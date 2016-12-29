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В Бишкеке проходит президентская елка

Источник:
http://24.kg/vlast/42544_v_bis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400213-ru.html

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В Бишкеке проходит новогодняя елка с участием президента А.Атамбаева

10.59: как проходят бишкекские корпоративы

29 декабря 2016, 11:23       Комментарии

Сегодня в Государственной филармонии имени Т.Сатылганова проходит новогоднее представление для детей с участием главы Кыргызстана.
На традиционную президентскую елку пригласили 1,1 тысячи детей в возрасте 8-14 лет из всех регионов республики. Среди них лучшие ученики, активные участники и победители конкурсов, соревнований, дети погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов и дети с ограниченными возможностями здоровья.
По традиции для школьников организовали театрализованное музыкальное представление.
С наступающим Новым годом их поздравит сам глава государства Алмазбек Атамбаев. После представления каждый участник президентской елки получит подарок.
В этом году президентская елка обошлась в 1,1 миллиона сомов. Кроме того, управделами президента и правительства еще на 1,4 миллиона сомов закупили подарки.

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