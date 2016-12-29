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Продолжаются работы по очистке автодороги Мырзаке—Кара-Кулжа—Алайкуу, - МЧС

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400211-ru.html

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29 декабря 2016, 11:20       Комментарии

Продолжаются работы по очистке автодороги Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба МЧС. По ее данным, 29-декабря участок с 75 по 115 км автодороги Мырзаке - Кара-Кулжа Кара-Кульжинского района Ошской области полностью была расчищена. На расчистку были привлечены 3 бульдозера и 2 грузовых машины дорожного предприятия.
На данный момент, как сообщила пресс-служба, 1 грузовик ведет очистительные работы выпавших осадков на 115-135 км дороги, до села Кок-Арт.

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