Продолжаются работы по очистке автодороги Мырзаке—Кара-Кулжа—Алайкуу, - МЧС

29 декабря 2016, 11:20 Комментарии

Продолжаются работы по очистке автодороги Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба МЧС. По ее данным, 29-декабря участок с 75 по 115 км автодороги Мырзаке - Кара-Кулжа Кара-Кульжинского района Ошской области полностью была расчищена. На расчистку были привлечены 3 бульдозера и 2 грузовых машины дорожного предприятия.

На данный момент, как сообщила пресс-служба, 1 грузовик ведет очистительные работы выпавших осадков на 115-135 км дороги, до села Кок-Арт.