В Кыргызстане судьба девочек никому не интересна, - гражданские активисты

29 декабря 2016, 11:32 Комментарии

В Кыргызстане судьба девочек никому не интересна. Правительство всегда поддерживает международные декларации по защите девочек, но ничего не делает, заявили 29 декабря гражданские активисты.

Как отметил глава НПО "Унгу" Мырзабай Дооранов на пресс-конференции в АКИpress, в Кыргызстане самая опасная среда для развития девочки. "Когда говорим о гендерном равенстве, всегда говорим о женщинах и девочках. И если для женщин еще что-то делается, то о девочках всегда забывают", - выразил он беспокойство.

"По данным ЮНИСЕФ, более 78% детей, в том числе девочки, подвергаются насилию дома, в школе и обществе. Девочки не могут получить необходимую правовую, медицинскую и социальную помощь из-за низкой поддержки общества и слабого исполнения законов", - сказала президент Федерации девочек Кыргызстана Алтынгуль Кожогельдиева, отметив "пагубную практику" предпочтения сыновей, ранних браков, похищения невест и многоженства.

"В октябре 2016 года прошел национальный форум сельских девочек Кыргызстана, участники которого обратились к государству с вопросом, кто в ответе за девочек? Никто не занимается этим вопросом в стране! Например, история 11-летней девочки Айганыш из Узгенского района, которую насиловал отец, а потом мать отправила ее в 13 лет в Россию зарабатывать деньги, где девочка потом была убита. Никто до сих пор, хотя прошел уже год, так и не выяснил, что и как это произошло, что с ней сталось", - продолжил М.Дооранов.

Гражданские активисты обратились к власти и обществу с просьбой реализовать, наконец, обязательства перед международным сообществом по обеспечению равных прав для девочек, а также обеспечить расширение прав и возможностей всех девочек Кыргызстана.