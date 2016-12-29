Арзыбек Кожошев: Налоговый кодекс Кыргызстана за 7 лет изменен на более 60%

29 декабря 2016, 11:25 Комментарии

Министерство экономики предлагает новую редакцию Налогового кодекса Кыргызстана. Об этом сегодня, 29 декабря, говорилось на пресс-конференции в Минэкономики Кыргызстана.

Изменения необходимы, считает министр экономики Арзыбек Кожошев, в целях создания благоприятной среды для предпринимательской деятельности, а также для создания точных правил налогообложения операций в рамках ЕАЭС.

"На сегодня Налоговый кодекс Кыргызстана является одним из самых либеральных на постсоветском пространстве. Ставки налога ниже, чем в других странах, но время не стоит на месте. Он как живой организм и все время меняется. За семь лет в Налоговый кодекс было внесено более 764 поправок. Когда изменения составляют более 60%, пора уже говорить о новой редакции кодекса", – сказал Кожошев.

Министр отметил, что в принятии нового Налогового кодекса Кыргызстана никто торопится не будет. Новый кодекс находится на обсуждении общественности и бизнес сообщества.

"Информация, которая появилась в СМИ о том, что Налоговый кодекс прячут и не показывают общественности, не соответствует действительности. Мы готовы обсуждать его. Во внимания будут приняты все предложения. Проблема в том, что проект Налогового кодекса сегодня не правильно трактуется", – подчеркнул Арзыбек Кожошев.

Добавим, новая редакция Налогового кодекса была разработана межведомственной комиссией, которая была создана распоряжением премьер-министра Кыргызстана от 3 августа 2015 года.