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Кыргызстанцы смогут получить медицинскую страховку в странах ЕАЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352876_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400206-ru.html

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29 декабря 2016, 11:11       Комментарии

С 1 января 2017 года трудящиеся из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в России получат доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС), сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.
Договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящиеся стран ЕАЭС и члены их семей получают на тех же условиях и в том же порядке, что и граждане государства трудоустройства. В частности, это относится к обязательному медицинскому страхованию. Однако ранее у временно пребывающих трудящихся из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.
Евразийская экономическая комиссия проводила последовательную работу по обеспечению равных прав трудящихся из государств ЕАЭС по предоставлению медицинской помощи на российской территории, в том числе организовывала консультации по этому вопросу со странами-участницами. Стороны согласились с необходимостью соблюдать Договор о ЕАЭС, и в конце октября Министерство здравоохранения РФ выпустило приказ, касающийся изменений правил ОМС.
С принятием Россией этого решения десятки тысяч трудящихся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами, говорится в сообщении.

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