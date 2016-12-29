Кыргызстанцы смогут получить медицинскую страховку в странах ЕАЭС

29 декабря 2016, 11:11 Комментарии

С 1 января 2017 года трудящиеся из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в России получат доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС), сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

Договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящиеся стран ЕАЭС и члены их семей получают на тех же условиях и в том же порядке, что и граждане государства трудоустройства. В частности, это относится к обязательному медицинскому страхованию. Однако ранее у временно пребывающих трудящихся из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.

Евразийская экономическая комиссия проводила последовательную работу по обеспечению равных прав трудящихся из государств ЕАЭС по предоставлению медицинской помощи на российской территории, в том числе организовывала консультации по этому вопросу со странами-участницами. Стороны согласились с необходимостью соблюдать Договор о ЕАЭС, и в конце октября Министерство здравоохранения РФ выпустило приказ, касающийся изменений правил ОМС.

С принятием Россией этого решения десятки тысяч трудящихся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами, говорится в сообщении.