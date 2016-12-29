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Джаз, "Ёлочка" и колорит. Популярную песню перепели звёзды эстрады

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352877_dj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400205-ru.html

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Вы будете подпевать! Кыргызские звезды спели новогоднюю детскую песню

29 декабря 2016, 11:19       Комментарии

Новогоднюю композицию "Ёлочка" исполнили звезды кыргызской эстрады. Автором идеи выступила Кира Умарова, а аранжировку осуществила музыкальный продюсер Виктория Юртаева.
В съемках клипа приняли участие джазмены Бакыт и Эркин Кыдыкбаевы, Виктория Юртаева, Юлия Руцкая, Нурлан Мамбетов, Денис Смоляков, Аяна Касымова, Жакен Чотой, Ырыскельды Осмонкулов, Эмиль Эген, Клайд Форсберг, Эрнис Асаналиев, Руслан Масюков, Ксения Стрельцова.
Новогодний видеоклип "Ёлочка" создан общественным фондом Prima. Организация занимается продвижением музыкальной культуры Кыргызстана.

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