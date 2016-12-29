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Самбист из Балыкчи завоевал золото на турнире в Казахстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/sport/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400204-ru.html

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29 декабря 2016, 10:58       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Самбисты из Кыргызстана успешно выступили на международном турнире в Казахстане.
Турнир прошел под занавес уходящего года с участием спортсменов из России, Узбекистана и Кыргызстана. Республику на нем представили два атлета из Балыкчи.
© SputnikМеждународный турнир по самбо в Казахстане По словам их тренера Тилека Асаналиева, 25-летний Азамат Шамшудинов выступил в весовой категории 74 килограмма.
"Он занял первое место и приехал с золотой медалью турнира. А 18-летний Назар Канатбеков выступил в весе до 54 килограммов и в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль", - сказал Асаналиев.
Он подчеркнул, что победы подопечных стали для него приятным подарком к Новому году.

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