Самбист из Балыкчи завоевал золото на турнире в Казахстане

29 декабря 2016, 10:58 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Самбисты из Кыргызстана успешно выступили на международном турнире в Казахстане.

Турнир прошел под занавес уходящего года с участием спортсменов из России, Узбекистана и Кыргызстана. Республику на нем представили два атлета из Балыкчи.

© SputnikМеждународный турнир по самбо в Казахстане По словам их тренера Тилека Асаналиева, 25-летний Азамат Шамшудинов выступил в весовой категории 74 килограмма.

"Он занял первое место и приехал с золотой медалью турнира. А 18-летний Назар Канатбеков выступил в весе до 54 килограммов и в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль", - сказал Асаналиев.

Он подчеркнул, что победы подопечных стали для него приятным подарком к Новому году.