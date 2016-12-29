10.59: как проходят бишкекские корпоративы

29 декабря 2016, 10:59 Комментарии

У нас он был вчера, и я все равно пришла на работу. Все прошло хорошо и нам даже почти было видно шоу-программу. Хотя нет, вру, совсем не видно - чтобы посмотреть на шоу, за которое мы вообще-то заплатили, приходилось вставать с мест и, вытянувшись во весь рост, смотреть на акробатические трюки. Правда, это делалось к вящему неудовольствию сидевших позади зрителей.

Вообще, все новогодние корпоративы проходят одинаково: сначала долго спорят насчет места. И всегда - слышите, всегда! - остается кучка людей, которые тихонечко ноют: "Ах, а вот если бы мы пошли в ... (тут имеется в виду любое другое место, а не мягкие ткани!), то там бы такого не было!".

Потом кто-то умудряется опоздать на час-полтора. Опоздунов видно за километр: от пунктуальных коллег они отличаются подведенными стрелками и свежей прической.

В любом коллективе всегда есть пара-тройка массовиков-затейников, чьи фразы начинаются со слов "А давайте!". А давайте выпьем! А давайте танцевать! А давайте возьмемся руками за провода и будем считать себя трамваями!

Кухня... Кухня на корпоративах - это когда голодные после долгого трудового дня сотрудники молниеносно сметают со столов салатики, а потом до самой подачи горячего возмущаются, что есть нечего.

Че-то сегодня не очень получилось... Прям так себе. Ладно, перейду к новостям, там сложно что-то испортить. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031019047'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031019047'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Эмиль Садыров "Воскресившие" пациентов врачи отблагодарены — кадры со станции "103"

Авторитетный американский журнал Forbes включил Кыргызстан в рейтинг самых дешевых туристических направлений в 2017 году. Бишкек, по мнению журнала, представляет собой "неслыханный центр для изучения Центральной Азии". Во как!

Скандал, разгоревшийся от поста в соцсети президента КТРК Илима Карыпбекова (тот самый, про гардеробщицу Жогорку Кенеша, которая на время оставила вверенные ей позиции), завершился по-новогоднему мирно. Никого так и не уволили, а Карыпбеков просто извинился, отметив, что переживал за женщину, которой пришлось бы возмещать ущерб, если бы из гардероба что-то пропало.

85 процентов кыргызстанцев уверены, что женщина получает удовольствие от домашней работы. И зачем дарить дамам подарки и баловать вниманием? Хочешь удовольствия - помой посуду, женщина!

Мэр Оша лишился часов, телефона и галстука после молодежного бала. Как? Пусть это останется моим маленьким секретом. Изюминкой. Ладно, вот ссылка, читайте сами.

Если вы еще не купили подарки близким, то без паники! Мы знаем, что подарить! Выбирайте.

Про погоду: зима не будет, будет дождь. Воздух прогреется до плюс шести.

Про бензин: Аи-95 стоит 41,5. Девяносто второй продают по 39. "Дизель" - по 36,5.

Про валюту: обменки продают доллар по 69,5 сома, а покупают по 69,15. Рубль стоит 1,13 сома, а тенге - 21 тыйын.

На этом у меня все.

В стране 10.59.

Люблю-цалую, Минбаева!