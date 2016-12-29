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Пограничники задержали кыргызстанку, пытавшуюся вернуться в КР из Турции по паспорту родственницы

Источник:
http://kabar.kg/law-and-order/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400201-ru.html

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29 декабря 2016, 10:50       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. 29 декабря 2016 года пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" за попытку нарушения государственной границы задержали гражданку Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.
В ходе проведения паспортного контроля пассажиров рейса № 702, следовавших по маршруту Стамбул - Бишкек, в паспорте женщины были обнаружены признаки частичной подделки: в документе была заменена фотокарточка.
Со слов задержанной, она использовала заграничный паспорт своей родственницы для возвращения в Кыргызстан из Турции.
После оформления соответствующих документов задержанная будет передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

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