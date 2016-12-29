Пограничники задержали кыргызстанку, пытавшуюся вернуться в КР из Турции по паспорту родственницы

29 декабря 2016, 10:50 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. 29 декабря 2016 года пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" за попытку нарушения государственной границы задержали гражданку Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

В ходе проведения паспортного контроля пассажиров рейса № 702, следовавших по маршруту Стамбул - Бишкек, в паспорте женщины были обнаружены признаки частичной подделки: в документе была заменена фотокарточка.

Со слов задержанной, она использовала заграничный паспорт своей родственницы для возвращения в Кыргызстан из Турции.

После оформления соответствующих документов задержанная будет передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.