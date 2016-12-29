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В Кыргызстане разработана новая редакция Налогового кодекса

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400200-ru.html

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Арзыбек Кожошев: Налоговый кодекс Кыргызстана за 7 лет изменен на более 60%

29 декабря 2016, 10:56       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Министерстве экономики рассказали о разработке и внесении системных изменений в действующий Налоговый кодекс в рамках вступления Кыргызстана в ЕАЭС.
На пресс-конференции в Бишкеке министр экономики Арзыбек Кожошев отметил, что распоряжением премьер-министра от 3 августа 205 года была создана межведомственная комиссия, которой проработаны и подготовлены предложения по детализации отдельных вопросов налогооблажения операций по взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС и адаптации налогового законодательства к современным экономическим условиям.
"Системное изменение в Налоговый кодекс были внесены по ряду причин. В частности, в процессе практики были выявлены множество противоречий, неясности, пробелов, которые приводили к разному пониманию. Также развитие экономики привело к тому, что пришлось использовать правила, которые ранее не использовались. Кроме того, вступление Кыргызстана в ЕАЭС также вызвало необходимость гармонизации применяемых терминов, понятий и процедур, а также стандартизации данных правил и процедур с третьими странами", - сказал он.
Также глава Минэкономики отметил, что в течение 7 лет в действующий Налоговый кодекс были внесены более 764 изменений и дополнений.

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