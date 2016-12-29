Китаянка установила национальный рекорд, родив здорового ребенка в 64 года

29 декабря 2016, 11:03 Комментарии
Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Жительница китайской провинции Цзилинь родила сына в 64 года, став самой возрастной женщиной в стране, родившей здорового ребенка, сообщает Sina.
По данным портала, роды прошли в среду в одной из больниц в городе Чанчунь.
Отмечается, что забеременеть женщине удалось с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Как рассказали знакомые женщины, они и ее муж решились на рождение ребенка после того, как недавно умер их единственный ребенок.
Источник РИА Новости