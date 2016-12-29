Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пограничники задержали кыргызстанку, пытавшуюся вернуться в КР из Турции по паспорту родственницыПограничники задержали кыргызстанку, пытавшуюся вернуться в КР из Турции по паспорту родственницыДепутат просит спикера проконтролировать реализацию закона о присвоении статуса приграничным селамДепутат просит спикера проконтролировать реализацию закона о присвоении статуса приграничным селам

Китаянка установила рекорд, родив здорового ребенка в 64 года

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42541_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400198-ru.html

Похожие новости

Китаянка установила национальный рекорд, родив здорового ребенка в 64 года

Милиционеров обвиняют в незаконном обыске и избиении ребенка в Нарыне

Семья из Нарына просит привлечь к ответственности милиционера, из-за которого пострадал ребенок

Бывший главврач Бишкекского дома ребенка получила условное наказание

Могут ли иностранцы самостоятельно усыновить ребенка из Кыргызстана? - Ответ специалистов

29 декабря 2016, 10:47       Комментарии

Жительница китайской провинции Цзилинь родила сына в 64 года, став самой возрастной женщиной в Китае, родившей здорового ребенка. Об этом сообщил портал Sina.
По его данным портала, роды прошли в среду в одной из больниц города Чанчунь.
Отмечается, что забеременеть женщине удалось с помощью процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Как сообщили ее знакомые, она с мужем решилась на рождение ребенка в таком возрасте после того, как недавно умер их единственный ребенок.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум