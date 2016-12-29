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Депутат просит проверить соответствие занимаемой должности главы управления образования Аксыйского района

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400196-ru.html

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29 декабря 2016, 10:35       Комментарии

Депутат Рада Туманбаева ("Республика - Ата-Журт) просит проверить соответствие занимаемой должности главы управления образования Аксыйского района.
Как сказала она 29 декабря на заседании парламента, в январе 2016 года она запросила у Министерства образования и науки информацию по школам и детским садам в Аксыйском районе. В списке запроса также была школа им.Шатманова в селе Кашка-Суу.
"Я обратилась в Минобразования. 7 мая от акима мне пришло письмо, что школа им.Шатманова и другие школы входят в список аварийных школ на 2015-2020 годы. Вновь 27 октября от Минобразования пришел ответ, что школа им.Шатманова и другие школы не входят в этот список. На этом основании глава управления образования по Аксыйскому району комментирует мою деятельность. Она не имеет на это права! Я обращаюсь к Минобразования и в комитет по регламенту и прошу проверить соответствие занимаемой должности главы управления", - заявила Р.Туманбаева

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