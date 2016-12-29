Депутат просит спикера проконтролировать реализацию закона о присвоении статуса приграничным селам

29 декабря 2016, 10:40 Комментарии

В 5 созыве депутаты Жогорку Кенеша приняли закон о присвоении особого статуса приграничным селам. Но закон не работает, заявил 29 декабря депутат Торобай Зулпукаров (СДПК).

"Почему закон не работает? Потому что список этих сел составляет правительство. И эта работа еще не закончена. Например, ни одно из приграничных сел Ноокатского района еще не вошло в список", - заявил он.

Т.Зулпукаров попросил спикера обратить внимание на этот вопрос.

Он напомнил, что вопрос границ сложный. "Мы должны четко определить границы. Иначе ситуация с соседями будет сложной. Вы помните, часто бывали споры в приграничных селах", - сказал он.