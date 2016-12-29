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Китаянка установила рекорд, родив здорового ребенка в 64 годаКитаянка установила рекорд, родив здорового ребенка в 64 годаДепутаты возмущены бездействием правительства относительно пробок на перевале Тоо-АшууДепутаты возмущены бездействием правительства относительно пробок на перевале Тоо-Ашуу

Депутат просит спикера проконтролировать реализацию закона о присвоении статуса приграничным селам

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400195-ru.html

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Депутаты возмущены бездействием правительства относительно пробок на перевале Тоо-Ашуу

29 декабря 2016, 10:40       Комментарии

В 5 созыве депутаты Жогорку Кенеша приняли закон о присвоении особого статуса приграничным селам. Но закон не работает, заявил 29 декабря депутат Торобай Зулпукаров (СДПК).
"Почему закон не работает? Потому что список этих сел составляет правительство. И эта работа еще не закончена. Например, ни одно из приграничных сел Ноокатского района еще не вошло в список", - заявил он.
Т.Зулпукаров попросил спикера обратить внимание на этот вопрос.
Он напомнил, что вопрос границ сложный. "Мы должны четко определить границы. Иначе ситуация с соседями будет сложной. Вы помните, часто бывали споры в приграничных селах", - сказал он.

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