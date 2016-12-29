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Сокращение зарплаты учителей, работающих в условиях высокогорья, может стать соцпроблемой, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400194-ru.html

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29 декабря 2016, 10:40       Комментарии

Сокращение зарплаты учителей, работающих в условиях высокогорья, может стать социальной проблемой, считает депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров ("Бир Бол"). Как он рассказал в ходе заседания парламента, учителя из села Семиз-Бел ранее относились к той категории, у которой были надбавки к заработной плате за высокогорье.
"Мне сообщили, что заработную плату сократили. Нужно найти компромиссный вариант по решению данного вопроса, ведь в прошлом году парламент решил подобную проблему. Они 25 лет получали зарплату с коэффициентом. По этому вопросу я уже обращался к вице-премьер-министру Чолпон Султанбековой, министру социального развития", - рассказал он.

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