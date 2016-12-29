Чаткальский фонд развития: Встречи с экспертами доноров и госорганов помогают решать вопросы в работе фонда

29 декабря 2016, 10:31 Комментарии

В Бишкеке в стенах Министерства экономики прошла расширенная встреча рабочей группы по внесению изменений в типовое положение "О формировании Фондов развития регионов". Мероприятие было организовано Министерством экономики в партнерстве с Фондом Евразия Центральной Азии при поддержке Фонда "Сорос – Кыргызстан". Во встрече приняли участие представители фондов развития, которые вместе с экспертами обсудили пути решения существующих проблем.

Председатель Чаткальского фонда развития Акимбек Жолдошев также принял участие во встрече. Он отметил, что такие мероприятия помогают решать вопросы, возникающие в ходе работы фонда.

"Мы полноценно работаем по проектам с апреля 2016 ода, за это время было выполнено 5 проектов – это проведение чистой питьевой воды, ремонт дорог, улучшение инфраструктуры. Сейчас процедура работы ясна, сначала проекты передаются членам правления, они оценивают их, принимают решение и отдают на рассмотрение наблюдательного совета фонда. Если совет одобряет проект, то составляет договор с айыл окмоту, а айыл окмоту в свою очередь с подрядчиками после проведения тендера и определения исполнителя", — рассказал Акимбек Жолдошев.

Однако с процедурой работы фонда изначально все было не так гладко, возникало много вопросов, которые помогли решить в рамках этого проекта эксперты ФЕЦА и госорганов. В рамках проекта за 3 года, как рассказывает директор Фонда Евразия Центральной Азии Динара Мусабекова, было внесено много поправок в само положение и ряд внутренних документов.

"Мы вплотную подключились к работе, потому что мы были на местах и видели, что несмотря на то, что положение было принято, фонды не работали и огромное количество денег скапливалось на счетах айыл окмоту в связи с тем, что были юридические коллизии, то есть было несоответствие в законодательстве и положении. И тогда мы решили подключить доноров, чтобы привлечь сильных экспертов и юристов, которые могли бы сделать правовой анализ и вывести рекомендации по внесению изменений, чтобы фонды заработали. Откликнулся Фонд "Сорос-Кыргызстан", который выделил грант, и мы запустили проект, который реализуется в течение 3 лет", — отметила директор ФЕЦА.

Фонд занимается вопросами горнорудной отрасли уже на протяжении 6 лет. Фонд Евразия Центральной Азии была одной из первых организаций, которая провела исследование о причинах конфликтов между разработчиками месторождений и местными жителями. Как оказалось, изначально основной причиной конфликтов были экологические проблемы, население волновалось, что из-за разработки месторождений будет нанесен непоправимый ущерб окружающей среде. Когда первый виток конфликтов по вопросам сохранения экологии был решен, начался новый виток конфликтов. Он был связан с финансовыми отчислениями горнорудных компаний. Население требовало, чтобы было прозрачное распределение денежных средств.

Акимбек Жолдошев отметил, что и сейчас возникают некоторые вопросы по работе фонда развития. Например, в Чаткальском районе не знают, в какой форме должны принимать отчеты от айыл окмоту после завершения проекта. Такие вопросы помогают решать встречи в рамках проекта, где проблемы обсуждаются вместе с экспертами организаций и представителями госорганов, и в ходе обсуждения представители фонда получают ответы на свои вопросы.

Представитель Министерства финансов Руслан Садырбаев отметил, что в целом проблем в работе фондов на сегодняшний день нет. Их было немало в самом начале работы, когда положение только было принято. Он отметил, что на местах еще нет четкого понимая, куда лучше направлять средства фонда, но со временем должны решиться и эти проблемы.

"На местах еще нет понимая, куда направлять средства. Они не подготовлены к каким-то экономически выгодным проектам. Они решают социальные вопросы, ремонтируют дороги, детские садики, школы. Но мы давали рекомендации, что нужно больше внимания обращать на доходоприносящие проекты. Мы уже установили отчетные графики на следующий год, и тогда мы уже определим картину", — отметил Руслан Садырбаев.

Председатель Чаткальского фонда развития Акимбек Жолдошев признает, что в основном решаются социальные проблемы, но при этом отмечает, что в этом году на стадии реализации находится первый доходорпиносящий проект – создание МТС. На него предусмотрено 35 млн сомов. В будущем, как надеется Жолдошев, такх проектов будет больше.