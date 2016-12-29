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Активисты: Благополучие скота в селах интересует людей больше, чем благополучие девочек

Источник:
http://knews.kg/2016/12/aktivi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400191-ru.html

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В Москве жестоко убили девочку из Кыргызстана и пытались выдать за суицид

29 декабря 2016, 10:58       Комментарии

Представитель НПО "Унут" Мырзабай Дооранов считает, что права девочек в селах никем не поддерживаются и их положение в обществе ущемляется.
"Если потерялся баран у кого-то, поднимается шум на все село. А девочки постоянно подвергаются насилию, их крадут, вспомнить даже историю 13-летней девочки, которую убили в России, куда ее мама отправила на заработки, а здесь ее еще и отец насиловал. Никому не интересна судьба девочек, они задают вопрос о том, кто будет защищать их от насилия, но ответа нет. Мы обращаемся к главному гаранту прав в стране — к президенту. Сколько еще девочек должно пострадать?" – сказал Дооранов.
Члены "Федерации девочек Кыргызстана" добавили, что в стране ключевой проблемой прав девочек является то, что к ним относятся как к людям второго сорта и внушают им, что они должны быть на последнем месте, что наносит ущерб их самоуважению.
Член федерации Айтурган Джолдошбекова отметила, что доказательством тому являются случаи, получившие огласку.
"Вспомнить даже послее событие в Кеминском районе, когда отец насиловал своих дочерей. По данным ЮНИСЕФ более 78% детей по всему миру, в том числе в Кыргызстане подвергаются насилию дома, в школе, в обществе. Проблема в слабом исполнении законов, ранние браки, похищение невест, насилия, сексуальная эксплуатация, дискриминация", – сказала Айтурган Джолдошбекова.

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