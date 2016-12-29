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Пайковые выплаты увеличат в новом году, но не для всех

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352875_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400190-ru.html

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В Кыргызстане с 1 апреля 2017 года правоохранителям установят единый размер пайковых – 70 сомов

29 декабря 2016, 10:29       Комментарии

С апреля 2017 года для сотрудников всех правоохранительных органов будет установлен единый размер пайковых. Об этом на заседании парламента сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.
Ранее депутат Алтынай Омурбекова упоминала, что в бюджете предусмотрены средства для повышения пайковых выплат в 2017 году.
"Было протокольное распоряжение Жогорку Кенеша. На его основании премьер дал поручение - с 1 апреля 2017 года размер пайковых будет установлен в размере 70 сомов в день, или 2100 сомов в месяц. На эти цели предусматриваются 34 млн сомов, они заложены в бюджете. Этот размер единый и установлен для представителей всех правоохранительных органов", - подтвердил информацию Адылбек Касымалиев.
В свою очередь омбудсмен Кубат Оторбаев подчеркнул, что суточный паек милиционеров сегодня составляет 34 сома.
"Министерство финансов много лет не выплачивает средства, которые должны быть направлены на обеспечение бесплатного проезда сотрудников милиции в общественном транспорте", - считает правозащитник.
Тем временем выплаты задолженностей по пайковым требуют военные пенсионеры. Ранее "ВБ" сообщал, что за три года около тысячи бывших сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций недополучили компенсации в счет продовольственного пайка. Суммы задолженностей варьируются в зависимости от срока выхода на пенсию и выслуги лет - от 43 до 72 тысяч сомов на человека.

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