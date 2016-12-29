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СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400187-ru.html

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Stratfor: Россия увеличит влияние в Центральной Азии

29 декабря 2016, 10:12       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что Анкара и Москва договорились о распространении режима перемирия на территорию всей Сирии с 00:00 29 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают достаточной информацией о договоренностях сторон.
По данным Рейтер, сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность.
Сделка находится в стадии разработки, ее необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США, рассказал источник, знакомый с позицией России. Это соглашение позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом.
"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились", - цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.
По его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако назвать конкретные имена он отказался.
Источник РИА Новости

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