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В Нарынской области под лавиной остался чабанВ Нарынской области под лавиной остался чабанНалоговая утвердила формы справок, выдаваемых налогоплательщикамНалоговая утвердила формы справок, выдаваемых налогоплательщикам

ЕЭК разработала порядок выплаты компенсации за нарушение обязательств стран ЕАЭС в области господдержки сельского хозяйства

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/EAES/full/1158...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400186-ru.html

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Под лавиной остался чабан в Нарынской области

29 декабря 2016, 10:14       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект порядка выплаты компенсации в случае нарушения государством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства. Проект документа внесен в повестку очередного заседания Совета Комиссии.
Договор о ЕАЭС закрепляет, что в случае превышения разрешенного объема поддержки государство Союза должно выплатить другим членам ЕАЭС компенсацию, размер которой соответствует превышению, а в случае применения запрещенных субсидий - компенсацию в размере выданной субсидии. Проект документа определяет условия распределения и процедуру выплаты компенсации в случае нарушения страной Союза обязательств в области господдержки сельского хозяйства.
Согласно проекту компенсация распределяется между союзными государствами в размерах, рассчитанных на основе данных об объемах взаимной торговли стран ЕАЭС сельскохозяйственными товарами. Общий размер компенсации определяется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе. Решение о размерах и сроках выплаты принимает Совет ЕЭК по итогам конкретного разбирательства.
​Пресс-служба ЕЭК

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