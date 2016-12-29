ЕЭК разработала порядок выплаты компенсации за нарушение обязательств стран ЕАЭС в области господдержки сельского хозяйства

29 декабря 2016, 10:14 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект порядка выплаты компенсации в случае нарушения государством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства. Проект документа внесен в повестку очередного заседания Совета Комиссии.

Договор о ЕАЭС закрепляет, что в случае превышения разрешенного объема поддержки государство Союза должно выплатить другим членам ЕАЭС компенсацию, размер которой соответствует превышению, а в случае применения запрещенных субсидий - компенсацию в размере выданной субсидии. Проект документа определяет условия распределения и процедуру выплаты компенсации в случае нарушения страной Союза обязательств в области господдержки сельского хозяйства.

Согласно проекту компенсация распределяется между союзными государствами в размерах, рассчитанных на основе данных об объемах взаимной торговли стран ЕАЭС сельскохозяйственными товарами. Общий размер компенсации определяется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе. Решение о размерах и сроках выплаты принимает Совет ЕЭК по итогам конкретного разбирательства.

​Пресс-служба ЕЭК