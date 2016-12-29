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В Нарынской области под лавиной остался чабан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/incident/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400185-ru.html

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Под лавиной остался чабан в Нарынской области

В Нарынской области под лавиной остался чабан

29 декабря 2016, 10:16       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. В Нарынской области под лавиной остался чабан, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, накануне поступила информация о том, что в зимовке Кара-Добо в Кызыл-Жалдызском айылном аймаке Жумгальского района со склонов горы примерно в 15:00 сошла лавина, которая придавила чабана.
"Местные жители провели поисковые работы до наступления темноты, без результатов. В МЧС обратились вечером 28 декабря. Поисково-спасательные работы планируются со стороны спасателей пожарно-спасательной части Жумгальского района. Личность оставшегося под лавиной, объем сошедшей лавины уточняются", - говорится в сообщении.

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