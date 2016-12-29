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Евразийская экономическая комиссия одобрила план сотрудничества с ЕЭК ООН

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/EAES/full/1158...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400184-ru.html

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29 декабря 2016, 10:18       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрен план мероприятий по сотрудничеству c Европейской экономической комиссией ООН на 2017-2019 годы.
"План направлен на использование опыта международной региональной организации ЕЭК ООН в деятельности нашей Комиссии", - пояснила член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.
Документ предусматривает, в частности, мероприятия по упрощению процедур торговли, применению международных стандартов при создании интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли (ИИСВВТ) стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), взаимодействию в сфере транспорта, в том числе по вопросам развития транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры.
Кроме того, план содействует выработке предложений по совершенствованию правового регулирования, выстраиванию и развитию механизмов государственно-частного партнерства в странах ЕАЭС.
Справка
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) - одна из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций. Учреждена в 1947 году с целью развития экономической деятельности и укрепления экономических связей внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным миром.
​Пресс-служба ЕЭК

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