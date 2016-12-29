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Депутат просит дать Араванскому району статус приграничного районаДепутат просит дать Араванскому району статус приграничного районаЕвразийская экономическая комиссия одобрила план сотрудничества с ЕЭК ООНЕвразийская экономическая комиссия одобрила план сотрудничества с ЕЭК ООН

Президенты стран ЕАЭС одобрили начало переговоров по созданию зон свободной тороговли с Ираном, Индией, Египтом и Сингапуром

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/EAES/full/1158...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400183-ru.html

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29 декабря 2016, 10:20       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. На заседании Высшего Евразийского экономического совета президенты четырех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали решение о начале переговоров по заключению соглашений о свободной торговле с Ираном, Индией, Египтом и Сингапуром. Ожидается подписание документа белорусской стороной.
Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина назвала Иран, Индия, Египет и Сингапур "перспективными торговыми партнерами Евразийского союза".
Согласно результатам эконометрического анализа Комиссии, проведенного в рамках совместного с Ираном исследования о целесообразности заключения соглашения о ЗСТ, очевиден достаточно большой потенциал прироста ВВП для всех членов Союза (+27 млн долл. - для Армении, +78,6 млн долл. - для Беларуси, +508,6 млн долл. - для Казахстана, +12 млн долл. - для Кыргызстана, +1,3 млрд долл. - для России).
Такие прогнозы эксперты делают в случае принятия полноформатного соглашения о ЗСТ, переход к которому возможен через несколько лет. Пока переговоры ведутся по заключению временного договора с ограниченным охватом преференций лишь по наиболее значимым для сторон экспортным позициям.
По мнению специалистов ЕЭК, необходимо обеспечить стабильность и предсказуемость торгового режима и снижение пошлин на ряд ключевых товаров экспорта в Иран для получения странами ЕАЭС максимальной выгоды. Речь идет о сельскохозяйственной и промышленной продукции.
"На долю несельскохозяйственных отраслей приходится 83,1% общего прогнозируемого увеличения экспорта из ЕАЭС в Иран, - подчеркнула Вероника Никишина. - Это касается медикаментов, поверхностно-активных веществ, бумаги, одежды, продукции сталелитейной промышленности, различных видов механического и электрического оборудования, автомобилей и др. Общие объемы экспорта могут возрасти на 73%.Данные показатели по экспорту говорят о продуктивном будущем сотрудничестве между странами. Однако сейчас мы говорим о проработке переговоров по временному заключению соглашения с Ираном при условии, что оно обязательно приведет к началу переговоров по полноценной ЗСТ".
Что касается Индии, то её экономика - самая быстрорастущая в мире. Это говорит об особой перспективности индийского рынка в отношении наращивания ввоза товаров из стран Союза.
Анализ показывает, что заключение соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Индией будет взаимовыгодным.
"При заключении соглашения о ЗСТ с Индией прогнозируется увеличение экспорта стран Союза сельскохозяйственной и промышленной продукции на 18,3%, - оценила перспективы министр по торговле ЕЭК. - Это зерновые культуры, готовая пищевая продукция, овощи и напитки, удобрения, транспорт, некоторые виды турбореактивных двигателей, изделий из стали и т.д. Импорт Союза из Индии может также возрасти примерно на 18%. Но на этапе принятия решения о начале переговоров, говорить о будущих результатах сложно".
По словам Вероники Никишиной, для наиболее продуктивного торгово-экономического сотрудничества странам Союза и Индии требуется подойти к процессу поиска взаимных выгод очень серьезно, "работать не на скорость, а на результат". Важную роль в формировании переговорной позиции ЕАЭС на этом треке должен сыграть бизнес стран Союза, для активного взаимодействия с которым Комиссия создала разноплановые площадки.
Сингапур - государство, максимально реализующее принципы инновационной и открытой экономики. Переговоры с этой страной будут носить всеобъемлющий характер с учетом последних мировых тенденций по развитию торговли.
"В работу с Сингапуром потребуется глубокое вовлечение правительств стран ЕАЭС с учетом специфики распределения соответствующих компетенций между ними и Евразийской экономической комиссией", - уверена министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.
В отношении Египта следует отметить, что он является давним торговым партнером ЕАЭС. При заключении соглашения с ним экспорт стран ЕАЭС может возрасти на 14,5%, а импорт из Египта - на 34%. Среди основных экспортируемых товаров окажутся растительные масла и жиры, сахар, напитки, табачные изделия, уголь, транспортное оборудование, черные металлы, изделия из кожи, автомобили и запчасти.
​Пресс-служба ЕЭК

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