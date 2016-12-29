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В Нацбанке напомнили, что участие в финансовых пирамидах не гарантирует получение финансового дохода

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400182-ru.html

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29 декабря 2016, 10:24       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Участие в финансовых пирамидах не гарантирует получение финансового дохода, сообщили в пресс-службе Национального банка КР.
По их информации, в последнее время участились случаи использования в республике электронных кошельков в различных схемах, имеющих признаки финансовых пирамид, в частности Get-luck и других подобных проектах.
"Обращаем ваше внимание, что участие в данных схемах не гарантирует получения дохода и несет риски финансовых потерь. Убедительно просим граждан быть внимательными и осторожно относиться к предложениям участия в подобных операциях, оценивая возможные риски", - отметили в пресс-службе.

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