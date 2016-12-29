В Нацбанке напомнили, что участие в финансовых пирамидах не гарантирует получение финансового дохода

29 декабря 2016, 10:24 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Участие в финансовых пирамидах не гарантирует получение финансового дохода, сообщили в пресс-службе Национального банка КР.

По их информации, в последнее время участились случаи использования в республике электронных кошельков в различных схемах, имеющих признаки финансовых пирамид, в частности Get-luck и других подобных проектах.

"Обращаем ваше внимание, что участие в данных схемах не гарантирует получения дохода и несет риски финансовых потерь. Убедительно просим граждан быть внимательными и осторожно относиться к предложениям участия в подобных операциях, оценивая возможные риски", - отметили в пресс-службе.