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Евразийская техплатформа "Легкая промышленность" представила первые итоги сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/EAES/full/1158...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400181-ru.html

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29 декабря 2016, 10:25       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и евразийская технологическая платформа "Легкая промышленность" (ЕТП) провели круглый стол по вопросам взаимодействия и реализации кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ходе мероприятия представлены первые итоги работы технологического объединения.
В декабре 2016 года Департамент промышленной политики ЕЭК провел круглый стол, посвященный перспективам и направлениям сотрудничества в области легкой промышленности ЕАЭС. Представители ЕТП презентовали новую административную структуру технологической платформы, а также первые кооперационные проекты.
Высокую оценку экспертов получил проект "Разработка технологии получения натуральных материалов легкой промышленности за счет применения плазменной технологии наноструктурирования материалов, которая позволит изменить структуру коллагена кожевенных материалов, волокнистых микро- и наноструктур текстильных материалов". Результаты этой разработки могут быть использованы в производстве уникальных натуральных материалов для выпуска новых поколений одежды и обуви специального назначения с повышенными физико-механическими, эксплуатационными, гигиеническими и антибактериальными свойствами. Планируется, что совокупная стоимость проекта, с начала научных изысканий до внедрения опытных образцов в промышленность, составит, по оценкам экспертов, 50 млн рублей.
Участники круглого стола обсудили основные принципы и подходы к механизму взаимодействия между технологической платформой, уполномоченными органами от государств Союза и ЕЭК, а также вопросы содействия Комиссии в организации и реализации совместных кооперационных проектов в рамках ЕТП.
По результатам встречи эксперты определили основные направления дальнейшей совместной работы по развитию представленных проектов в государствах ЕАЭС. Кроме этого, участники ЕТП подготовят предложения по новым многосторонноим проектам для их презентации и обеспечения поддержки институтами развития и уполномоченными органами стран Союза.
​Пресс-служба ЕЭК

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