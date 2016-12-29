ЕЭК выступит "третьей стороной" в межгосударственных спорах по предоставлению субсидий

29 декабря 2016, 10:27 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект Соглашения о порядке добровольного согласования станами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Комиссией разбирательств. Документ направлен в государства ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Согласно проекту в 2017 году у стран ЕАЭС появится возможность добровольного согласования с Комиссией специфических субсидий. Также государства Союза смогут обратиться в ЕЭК при необходимости проведения разбирательств по вопросам предоставления промышленных субсидий.

При поступлении обращения государства ЕАЭС о согласовании специфической субсидии ЕЭК будет проводить его анализ на соответствие критериям допустимости или недопустимости, определенным в Соглашении. Окончательное решение по результатам анализа будет принимать Коллегия ЕЭК.

Благодаря применению механизма согласования, обратившееся в ЕЭК государство будет застраховано от риска последующего введения компенсирующей меры в отношении получателя согласованной с ЕЭК субсидии со стороны любого из государств Союза.

Кроме того, у стран объединения появляется право обращаться в ЕЭК для инициирования процедуры разбирательства в отношении предоставляемых промышленных субсидий при наличии оснований, свидетельствующих о рисках нанесения ему ущерба. Такая норма станет альтернативным механизмом, поскольку страны сохраняют возможность начать расследование на национальном уровне в соответствии с Договором о ЕАЭС.

Использование такого механизма, как разбирательство Комиссии, где ЕЭК выступает третьей, незаинтересованной стороной, обеспечит независимый объективный анализ субсидии на предмет наличия или отсутствия ущерба, или угрозы его нанесения в результате предоставления специфической субсидии.

По итогам разбирательства Комиссия принимает обязательные для исполнения государствами ЕАЭС решения.

Механизмы согласования и разбирательства, которые содержатся в проекте соглашения, обеспечивают прозрачность действий Комиссии и открыты для всех союзных государств. Возможность проведения консультаций между государствами в ходе процедур позволит получить более широкий спектр рассматриваемой информации и принять решение на основе комплексного и всеобъемлющего анализа.

Все положения проекта Соглашения направлены на формирование добросовестной конкурентной среды на общем рынке Союза.

​Пресс-служба ЕЭК