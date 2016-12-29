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Новоизбранные судьи местных судов принесли присягу в Верховном суде

Источник:
http://kabar.kg/personnel-poli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400179-ru.html

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29 декабря 2016, 10:27       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. В Верховном суде КР накануне с участием судей Верховного суда прошла церемония принесения присяги новоизбранными судьями местных судов КР. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.
Мероприятие торжественно открыла председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева от имени судей и коллектива Верховного суда поздравила коллег с назначением их судьями местных судов. Председатель призвала новый состав судей быть верными присяге, также пожелала успехов в их ответственной работе и вместе с тем поздравила с наступающим Новым годом.
На торжественной церемонии участвовали новоизбранные судьи местных судов Баткенской области:
- Аматов Нурлан Тологонович - судья Кызыл-Кийского городского суда;
- Оморов Расул Бактыбекович - судья Баткенского районного суда;
- Алимбекова Жылдыз Кубанычовна - судья Кадамжайского районного суда.
Судья Нарынского городского суда Нарынской области:
- Джоробекова Айнагуль Мамаюнусовна.
Напоминаем, Президент КР Алмазбек Атамбаев 26 декабря 2016 года подписал Указ "О назначении судей местных судов Кыргызской Республики".
Новоизбранные судьи местных судов Баткенской области и Нарынского городского суда Нарынской области назначены в первый раз сроком на 5 лет.

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