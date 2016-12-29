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В парламенте вновь требуют наказать знахаря из столичного микрорайона "Кок-Джар"

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/vlast/42534_v_par...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400177-ru.html

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Бабанов выступил за ужесточение наказания за использования админресурса

29 декабря 2016, 10:17       Комментарии

В парламенте вновь требуют наказать знахаря из столичного микрорайона "Кок-Джар", который работает без лицензии и не имеет диплома.
Как Минздрав знахаря одолеть не смог Подробнее
"Мне говорили, что идет следствие. Но до меня доходят слухи, что лечебница до сих пор продолжает работать, а знахарь к ответственности не привлечен. Я прошу подтвердить информацию: идет ли следствие и будет ли знахарь наказан? И почему Минздрав не может привлечь к ответственности этого человека?" - спросила депутат Ирина Карамушкина.
Напомним, информация о деятельности так называемого медицинского центра, где с осени 2015-го трудится некий Ашым Зайналиев, появилась в начале июля 2016 года из сводки столичной Станции скорой медицинской помощи. Без элементарного знания анатомии он в антисанитарных условиях удалял в примитивной операционной опухоль пожилой женщине, у которой был рак молочной железы в четвертой стадии. Пациентка умерла.
Сотрудники Минздрава КР пытались уговорить пациентов отказаться от услуг лекаря и обратиться за помощью в Национальный центр онкологии. Однако люди отказались.

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